叙福樓黃傑龍預告今年開8新店 抨競爭對手欠「商務禮儀」

內地人氣漢堡飯店「肉肉大米」攻港，有媒體引述負責人豪言其品牌較叙福樓(1978)旗下「挽肉と米」更具競爭力，更符合香港人口味。叙福樓主席黃傑龍在社交平台發文指，「覺得這間『xx大米』公司好奇怪，感覺上不太有商務禮儀，甚至以日本文化來說似乎頗為失禮的。」

「肉肉大米」稱較「挽肉と米」更具競爭力

他表示，做生意有一個幾基本商業禮儀，即「各有各做，互相欣賞」，一般不會直接講出同業名，「然後公開講(唔怕面紅？)話覺得自己好過某某品牌。」所以多年來無論對方如何「叫叫囂囂」，在宣傳或訪問提到其營運的「挽肉與米」，亦沒有回應。