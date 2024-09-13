台灣老店「度小月」撤出香港　湯文亮：嚟香港開店基本上睇唔起香港人

香港飲食業仍面臨寒冬，近日不少外地品牌相繼撤出，包括來自台灣的老店「度小月」。市民對於「度小月」撤港感到可惜之際，有「樓市KOL」之稱的紀惠集團行政總裁及副主席就在社交平台連發兩帖，指全線結業其實是好消息，甚至說「嚟香港開店基本上睇唔起香港人」。

湯文亮在社交平台Facebook表示，他有同事指，近日很多食肆的門市執笠，但不是結束生意，只是關閉一些分店，但只有來自台灣的「度小月」是全線結業。他隨後又提出偉論，「度小月的意思，就是大家一起過困難的日子，一碗肉碎飯就當一餐，其實都很坎坷，度小月嚟香港開店，基本上睇唔起香港人，以為香港要度小月，所以，度小月全線執笠，其實是好消息，代表香港最困難的時候即將過去，不用度小月」。

湯文亮：度小月解做生意一種手法

湯文亮其後再撰文指，「生意唔好，公司也要度小月，較早前吩咐同事將甲廈間細，大約千多呎一個單位；去了一間雲吞麵舖，老闆話生意唔好，我話窮則變，變則通，香港做生意也要度小月，如果牛腩，牛雜，炸雲吞水餃有半份賣，一定可以做多啲生意，老闆立刻切了半份崩沙腩俾我，又做多一百元生意」。

他又表示，台灣「度小月」其實是差不多意思。他說，「當日台南人不能夠出海捕魚，於是做一些小食，例如擔擔麵，肉燥飯等，以小份出售，希望可以走出困難日子，度小月其實是做生意一種手法，並不是一種食物名稱」。