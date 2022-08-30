台積電總裁：5美仙的晶片短缺耽誤6千億美元半導體行業發展

台積電總裁魏哲家警告，價值低至5美仙至10美元的低端晶片短缺，正耽誤價值6,000億美元的半導體行業的整體發展。綜合外媒報道，他在一個科技論壇講話中指出，這類低端晶片的持續短缺，正耽誤供應鏈其他主要環節的生產，就連荷蘭的ASML在取得這類晶片作生產其極紫外光刻系統（EUV）時亦有困難。

魏哲家表示，有客戶因為缺少一個5美仙的晶片賣不出一輛5萬美元的車。還有供應鏈設備因為缺少10美元晶片無法供應機台，因此供應鏈是重要因素，且當中牽涉地緣政治。原本世界是全球化概念，現在變成在地化，各個國家政府都說半導體工廠需要在地製造，包括美國、日本、中國，但似乎「不包含台灣」。他認為，一個全球化有效率供應系統時代已過去，成本會急速增加。

魏哲家：缺1個 5 美仙晶片就賣不出1輛 5 萬美元的車

他解釋，短缺部份原因是汽車的功能增加令對晶片的需求上升，如現在車用半導體每年需求增加15%，車用半導體含量就一直增加，為了應付內容含量增加必須興建新廠。同時智能電話需要能源供應晶片的數目比5年前增。如手機5年前電源晶片僅10多顆就夠，現在要運算大量數據、要撐一天用電量、螢幕顯示要很漂亮，相較過去增加2、3倍。

魏哲家表示，現時台積電的晶體製造技術已經不能滿足需求，過去電晶體製造技術已經不能滿足需求，現在晶片走向3DIC堆疊，故台積電正在建設新廠房，意味著晶片的價格亦有上升壓力。他也強調，台積電有能力設計產品，但「我們絕對沒有產品」，「跟各位（客戶）合作是獨一無二，與台積合作不會搶你設計」，客戶成功台積才可能成功，「沒有同時成功的」，「不相信競爭對手可以講出這樣的話」。