台積電Q4業績速覽　淨利增57%料2025年再增長　夜盤拉升逾6%｜美股追蹤

晶片製造商台積電(TSM)在目前美股夜盤交易時段拉升漲超逾6%，報220美元。消息面上，台積電公布2024年第四季度業績，淨利潤大幅增長 57%，超出市場普遍預期，顯示人工智能(AI)熱潮持潮，投資者對AI硬件需求持續強勁。
台積電Q4業積｜主要財務數據
- 台積電第四季度凈利潤3,747億元臺幣，同比增長57%，預估3698.4億元臺幣，勝預期。
- 銷售額8,684.6億元臺幣，同比增長39%，預估8,553.4億元臺幣，勝預期。
- 營業利潤4257.1億元臺幣，同比增長64%，預估4114.2億元臺幣，勝預期。
- 營業利益率49%，預估48.1%，前季47.5%，勝預期。
- 毛利率59%，預估58.5%，前季57. %，勝預期。
2024年全年，台積電營利900億美元(折約2.89萬億元臺幣)，經營活動現金流正1.82萬億臺幣，資本支出9,560億臺幣，實現自由現金流(FCF)逾8,700億臺幣，ROE高達30.3%，現金高達2.42萬億臺幣，短期負債1.26萬億臺幣。
台積電Q4業積｜2025年前景展望
- 預計第一季度銷售額250億美元至258億美元，預估244.3億美元。以美元計算2025年的銷售額將增長25%左右。
- 預計第一季度毛利率57%至59%，市場預估56.%。
- 預計第一季度營業利益率46.5%至48.5%，預估46.4%
- 預計2025年資本支出380億美元至420億美元，市場預估351.5億美元。