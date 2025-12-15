史上最瘋狂IPO確認擬明年掛牌 SpaceX衝11萬億市值

馬斯克

馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索技術公司SpaceX近日傳出擬明年中掛牌，外電引述SpaceX財務總監Bret Johnsen給予員工的內部信函確認，SpaceX擬向股東回購股份，為IPO作準備。按回購價計，公司估值定於8,000億美元，惟早前有報道指，公司的目標是於公開市場達到1.5萬億美元(約11.7萬億港元)市值，相當於看齊Tesla(特斯拉)。有分析形容這為股票史上最瘋狂IPO。 根據《紐約時報》取得的員工信函，Bret Johnsen透露公司有意以每股421美元的價格，從股東手中購買價值25.6億美元的股份，並指這幾乎是其先前內部估值的兩倍。若回購成功，將推升SpaceX成為全球最有價值私人企業，超越估值約5,000億美元的OpenAI。

或躋歷年最大規模IPO 不過，Bret Johnsen同時指出IPO仍存在不確定性，「是否真的會發生、何時發生，及以甚麼估值發生，這些仍高度不確定，但我們的想法是，如果執行得完美無缺且市場配合，這場IPO將能籌集大量資金。」 早前有報道指，SpaceX已開始與銀行討論於明年6月或7月啟動IPO，集資金額或超過300億美元(約2,340億港元)，超越2019年由沙特阿美創下的集資294億美元紀錄，有機會躋身史上最大規模IPO。而上周科技媒體Ars Technica記者Eric Berger分析稱目前為SpaceX上市的好時機，並獲馬斯克回應指「一如往常，Eric是準確的」，不過他另外又指8,000億美元估值的報導「不準確」。一旦SpaceX成功掛牌，屆時馬斯克的身家將倍增至近萬億美元水平，成全球首例。

分析指為投資者「夢想清單」 市場預測，SpaceX公開市場估值或達1至2萬億美元。有分析員形容其為近年來不少投資者的「夢想清單」，另有分析指，若公司目標估值為1.5萬億美元估值，即使其一上市即上衝至2萬億美元也不感驚訝，並可能成為股市歷史上最瘋狂的IPO。