吉利今年內推「超醇電混」新車 可甲醇汽油混用

吉利汽車(175)今日在《台州宣言》解析會上公布，將於今年內全球首次發行兩款搭載全新一代「超醇電混」技術的全新產品，轎車和SUV各一款。新車可實現甲醇和汽油兩種燃料在同一燃料箱內以靈活配比混合，並採用全球首創的甲醇發動機、超低溫冷開機技術，實現甲醇燃料在零下40℃低溫下的啟動，發動機熱效率也達到全球最高的48.15%。
另外，在即將舉行的哈爾濱2025年第九屆亞冬會上，吉利將提供一支醇氫動力服務車隊，將在火炬傳遞、交通保障、禮賓服務等多個場景為亞冬會提供出行保障。目前，350輛醇氫電混汽車已經交付給了組委會。這是甲醇汽車首次大規模服務國際性體育賽事。
訂下兩橫七縱布局
吉利控股集團總裁、極氪智慧科技CEO安聰慧表示，從2024年起，吉利在《台州宣言》的戰略指引下，對吉利乘用車版塊的前端品牌，進行大刀闊斧的整合。核心目標，就是要形成吉利汽車集團和極氪科技集團兩大汽車業務主體的「兩橫」布局。接下來，吉利乘用車版塊將在新能源汽車產業鏈的七大關鍵技術上，掌握核心科技，引領全鏈創新。
安聰慧表示，兩橫七縱布局，聚焦產業鏈核心技術創新，是吉利乘用車版塊落實《台州宣言》戰略，聚焦汽車主業，決勝全球汽車產業變革的核心動作。其中，由領克和極氪整合成立的極氪科技集團，有著清晰的長期主義目標，就是要在新能源時代，成為中國新能源高端豪華的引領者。