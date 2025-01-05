吉利今年內推「超醇電混」新車 可甲醇汽油混用

吉利汽車(175)今日在《台州宣言》解析會上公布，將於今年內全球首次發行兩款搭載全新一代「超醇電混」技術的全新產品，轎車和SUV各一款。新車可實現甲醇和汽油兩種燃料在同一燃料箱內以靈活配比混合，並採用全球首創的甲醇發動機、超低溫冷開機技術，實現甲醇燃料在零下40℃低溫下的啟動，發動機熱效率也達到全球最高的48.15%。

另外，在即將舉行的哈爾濱2025年第九屆亞冬會上，吉利將提供一支醇氫動力服務車隊，將在火炬傳遞、交通保障、禮賓服務等多個場景為亞冬會提供出行保障。目前，350輛醇氫電混汽車已經交付給了組委會。這是甲醇汽車首次大規模服務國際性體育賽事。