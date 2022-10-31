吉利建議分拆新能源車「極氪」上市 地點尚未確定

吉利汽車（175）中午宣布，建議分拆極氪（ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited）並將其獨立上市，而聯交所已確認公司可以進行建議分拆。吉利午後開市後升幅擴大，最新報8.69元，上升超過3.2%。公司早上收市報8.5元，半日上升近1%，半日成交2.45億元。

公告指出，建議分拆的條款（包括上市地點、發售規模、價格範圍及公司股東可獲得極氪證券的保證配額）尚未確定。公司將適時刊發有關建議分拆之進一步公佈。

極氪乃公司一間非全資附屬公司，主要從事研發及銷售極氪品牌旗下電動車、新能源汽車電池 及其他部件以及提供相關服務。

據資料顯示，自2021年10月23日首批用戶開啟交付，極氪001已累計交付突破5萬台，同時極氪001在9月份繼續保持了中國品牌30萬元以上純電豪華車型銷量冠軍。隨着供應鏈的進一步好轉，此前預計2023年交付的WE版86kWh版本訂單，部分訂單有望於2022年內交付。

截至2022年7月31日，極氪自建充電站在內地共新增10城48站，全國佈局已突破60城，累計上線全國62個城市共390個站（不計專用場站），其中，青島、海口、徐州、洛陽、惠州等城市首站上線。