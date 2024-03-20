吉利桂生悅：有信心在新能源車競爭中奪最終勝利

吉利汽車(175)公布去年底止全年多賺0.9%，並宣布銷量目標為190萬輛，即按年增13%。吉利近年積極發展新能源板塊，行政總裁桂生悅今日在業績會上放話指，有信心集團在新能源汽車的激烈競爭中取得最終勝利。被問及何時會超越比亞迪(1211)、重返內地第一的舞台，桂生悅指「比亞迪有優勢，我們會學習，但我們也有領先優勢」，稱集團在短短數年內，已在35萬元以上豪車品牌穩居第一，但仍需時間在其他方面繼續追趕，但強調「有信心回到2017至2018年的輝煌」。

桂生悅表示，自己的自信來自4個層面，第一為集團去年業績已印證在新能源及智能化的能力，稱造車最終要靠企業，「不能只靠資本」；第二是吉利有能力應對市場變化，以滿足客戶需求；第三是集團多年來堅持打價格戰及道德戰，贏得市場回報，「每賣一部車都對客戶及環境負責」；第四是智能化、地圖、衛星等多個成果配合，令集團有領先地位。

續打價格戰 具規模優勢毛利續升 對於汽車業的價格戰，執行董事淦家閱以「比較卷」(白熱化競爭)來形容去年汽車業的競爭，稱去年業內折扣率達8%，往年平均只有2%，並認為淘汰賽已開始。他指有序價格戰可激發市場，但集團不單單打戰格戰，也打價值戰，要在質量、技術及安全上都體現到。他又指，集團具規模化優勢，如去年統一招標汽車燈光配件後，價格成本大幅下降；去年綜合毛利率達15.3%，增1.2個百分點，去年下半年則為15.9%，趨勢上行。