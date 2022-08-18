吉利汽車中期純利倒退3成半 下半年料繼續受壓

吉利汽車（175）截至6月底止中期純利倒退34.8%至15.5億元（人民幣，下同），每股基本盈利14.83分；不派中期息。

期內收益581.8億元，按年增29.2%。吉利汽車表示，上半年銷售表現遜於管理層預期，主要由於中國部分城市的疫情防控措施及全球晶片短缺阻礙生產及銷售所致。上半年於中國市場的總銷量下跌9%至52.6萬部。另一方面，隨着新冠病毒的影響暫時消退，主要出口市場的需求強勁復甦，上半年的出口銷量則上升64%至近9萬部。今年首6個月合共售出約61萬部汽車，輕微下跌3%。

毛利率按年下降2.6個百分點至14.6%，受到原材料成本增加及新能源汽車比例上升帶來的負面影響。

內地汽車銷量跌9% 出口勁升逾6成

展望未來，中國汽車市場激烈的競爭、原材料及電池價格上漲，加上全球晶片供應短缺無減弱跡象，將繼續於下半年對集團的銷售表現及盈利能力造成壓力。此外，極氪控股仍處於初期發展階段，經營成本較高。不過，由於中國政府近期出台多項汽車刺激政策，加上更多具競爭力的新能源汽車型號陸續推出，集團於下半年可望有更好表現。

鑑於近期內地政府的汽車刺激政策陸續出台，與疫情相關的中斷消退後汽車需求將有望回暖。管理團隊將竭力實現全年銷量達165萬部的目標。