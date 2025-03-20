吉利純利大升2.1倍 末期息33仙增五成 今年銷量目標升25%

吉利汽車去年新能源汽車總銷量達到88.82萬輛，大升92%，銷售佔比達41%。(資料圖片)

吉利去年共售出217.66萬輛汽車，增長32%，超額完成集團全年經修訂銷量目標200萬輛。其中，中國批發量增長27%，達176.2萬輛，出口批發量升57%，達到41.45萬輛。集團指，即使面臨中國汽車市場的激烈競爭和增速放緩，銷量仍同比增長32%，而平均出廠銷售價格亦受益於高端產品的佔比提升，在激烈的價格競爭下，較去年仍上升2.5%。

吉利放榜後一度衝上18.84元，最多升4.8%，現報18.16元，升0.18元或1%。

展望今年，集團設定銷量目標為271萬輛，即按年再增加約25%。

新能源車銷量大升 92%

新能源汽車方面，集團去年新能源汽車總銷量達到88.82萬輛，大升92%，銷售佔比達41%，進一步鞏固在中國新能源汽車市場的頭部陣營地位。

吉利指，旗下吉利銀河於下半年推出基於GEA架構的兩款純電車型銀河E5和星願及一款插電混動車型星艦7，均成為市場熱銷產品，吉利銀河全年銷量49.44萬輛，多80%。集團的豪華新能源品牌極氪延續高速增長，旗下產品極氪001、極氪7X和極氪009引領豪華純電汽車市場，極氪全年交付22.21萬輛，多87%。領克全面邁向新能源轉型，旗下插電混動EM-P產品持續熱銷，年內亦首度推出兩款純電動汽車產品，其全年新能源銷量佔比達59%，領克合營公司全年銷量28.54萬輛，增長30%。