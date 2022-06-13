吉利行政總裁：完成全年165萬輛銷售目標仍具挑戰性

信報報道，吉利汽車(175)行政總裁桂生悅表示，隨着緊張的供應鏈逐步緩解，加上內地各城市陸續解封，下半年車市將有更明顯復甦，估計集團的市佔率和新能源汽車銷售佔比進一步擴大，可是要達到全年165萬輛的銷售目標，仍具挑戰性。

桂生悅指出，內地消費者對汽車需求依然強勁，集團每月接獲不少訂單，但鑑於晶片等零部件供應不足，交付受到影響。早前上海「封城」對供應鏈亦造成進一步打擊。而自疫情爆發以來，晶片和電池供應不穩兼價格飛漲，他亦指出，吉利的電池成本在年內已急漲四成，但無意把成本轉嫁予消費者，寧願犧牲短期表現，以保持銷量及滲透率。他認為，新能源汽車是汽車市場的未來，吉利會以專攻新能源汽車的同業比亞迪作為榜樣。

吉利無意加價 寧棄短期表現以保持銷量及滲透率

吉利上周公布5月銷量數據，期內銷量達8.9萬輛，按月回升23%，按年跌7%。今年首5個月總銷量暫錄48.7萬輛，完成全年目標165萬輛約三成。

中國汽車工業協會公布，5月全國汽車銷量186.2萬輛，按月增長57.6%，按年下滑12.6%。新能源汽車銷量44.7萬輛，按月增長49.6%，按年增長105.2%。今年首五個月，汽車累計銷量955.5萬輛，按年下滑12.2%。新能源汽車銷量200.3萬輛，按年增長111.2%。