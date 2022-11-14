名創優品季度經調淨利增逾倍　料利潤提升持續

名創優品集團的創始人、主席兼首席執行官葉國富在業績公告中表示，儘管面對國內疫情擾動等短期不利因素，但集團仍專注於長期戰略目標，堅定地推進全球化、加強產品實力並優化門店網絡，令名創優品的海外業務持續恢復，同時令公司的盈利能力繼續超出預期。

名創優品（9896）公布截至9月底的首季業績，期內營收27.2億元，按年增4.5%；第一財季利潤4億元，按年增1.6倍，扣除以權益結算的股份支付的開支後的經調整純利為4.2億元，上升近1.3倍；經調整淨利潤率為15.1%，較去年同期的6.9%上升8.2個百分點。名創優品中午公布業績後股價上升，最多升近14%，高見14.88元，最新報14元，為1個多月新高，升幅6.9%。

葉國富續稱，11月11日國家衛健委優化疫情防控政策，相信線下零售行業將迎來新一輪的恢復和發展機會，對公司未來收入和利潤的增長依然保持樂觀。

名創優品的首席財務官兼執行副總裁張賽音預計，今季海外市場將繼續強勁增長，同時得益品牌升級工作、海外業務穩步復甦，以及海外市場直營業務的盈虧平衡，料利潤表現將按年提升。

名創優品門店截至9月底約成5,296家，按季增長97家，按年增425家；當中內地門店約3269家，按季增43家，按年增234家。