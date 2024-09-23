名創優品投資A股！69億入股永輝超市29.4% 成最大股東
名創優品(9896)公布，於今日與牛奶公司、京東世貿及宿遷涵邦訂立買賣協議，集團將以代價約62.7億元人民幣(約69.16億港元)現金，收購其手持內地上市的永輝超市約26.68億股，佔永輝超市已發行股本29.4%。名創優品首席財務官張靖京在電話會議上表示，收購後，名創優品將成永輝超市第一大股東，但預計不會控制董事會的多數席位。
收購代價有4.4%溢價
名創優品的收購代價，相當於永輝超市每股2.35元人民幣，以今日收市價2.25元人民幣計，有4.4%溢價。
收購協議包括牛奶公司轉讓約19.13億股或21.1%，代價約44.96億元人民幣(約49.59億港元)；京東世貿出售約3.67億股或4%，代價約8.63人民幣(約9.52億港元)；宿遷涵邦出售約3.88億股或4.3%，代價約9.11億元人民幣(約10.05億港元)。
永輝超市半年稅後淨利潤2億人幣
截至6月底止半年，永輝超市半年收入377.79億元人民幣，稅後淨利潤2.11億元人民幣。
持續看好中國線下零售發展
名創優品指，持續看好中國線下零售行業發展，今次收購事項符合公司整體戰略及對股東整體有利。鑒於目標集團乃中國領先的超市連鎖集團之一，又認為其正在進行的門店調整和改革是回歸零售商業本質的變革式嘗試，是中國超市行業發展的大勢所趨；名創優品在開發自主品牌、設計及IP產品方面擁有獨特能力及經驗。
收購事項後，集團可透過業務合作向永輝超市提供支持，其可以較低成本開發更優質的自主品牌產品，預計這將提高永輝超市的差異化競爭能力。永輝超市經營門店總數約850家，遍布全國逾25個省份及直轄市。集團和永輝超市可以通過業務合作共享資源，進一步提升規模經濟效應，優化成本結構。
另外，由於收購事項將擴大集團對日用品零售業務的投資及經營渠道，藉此，收購能夠分散周期性業務風險，具有重要戰略意義。