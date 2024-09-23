名創優品指，預計不會控制永輝超市董事會的多數席位。(資料圖片)

名創優品投資A股！69億入股永輝超市29.4% 成最大股東

名創優品(9896)公布，於今日與牛奶公司、京東世貿及宿遷涵邦訂立買賣協議，集團將以代價約62.7億元人民幣(約69.16億港元)現金，收購其手持內地上市的永輝超市約26.68億股，佔永輝超市已發行股本29.4%。名創優品首席財務官張靖京在電話會議上表示，收購後，名創優品將成永輝超市第一大股東，但預計不會控制董事會的多數席位。

收購代價有 4.4% 溢價

名創優品的收購代價，相當於永輝超市每股2.35元人民幣，以今日收市價2.25元人民幣計，有4.4%溢價。