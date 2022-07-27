名創優品稱沽空報告毫無依據 股價早段最多跌逾12%創上市新低

名創優品（09896）遭沽空機構狙擊，指控該公司謊內地數百間分店由公司高層或與董事長關係密切的個人秘密擁有和經營，並非其所稱的輕資產、高利潤的模式，形容名創優品是一個衰落的品牌（a brand in decline），其價值只相當於股份現價的一小部分。

名創優品今早在香港交易所刊登公告回應。公司認為，該報告毫無依據，且包含有關本公司資料之誤導性結論及詮釋。不過名創優品股價開市後急挫，跌逾12%至上市後新低，亦較香港上市定價13.8元低逾11%。名創優品在美市股價一度大瀉16.2%，中段仍挫14.7%，報6.15美元。

根據殺人鯨資本（Blue Orca Capital）報告，名創優品聲稱位於中國的分店99%由獨立加盟商經營，惟該機構的調查發現，數百間分店由高管或與董事長關係密切的個人秘密擁有和經營。報告指出，名創優品至少620間內地分店註冊在名創高管或與公司董事長有密切關係的個人名下。

數百間分店由高管或董事長關係密切人士秘密擁有

殺人鯨資本聲稱，名創優品的董事長通過與公司合組合資企業，以開發中國總部，惟董事長卻從未出資；其後名創還斥資收購董事長在合資企業的80%股權，質疑交易是在竊取股東資金。

報告並認為，名創優品2018年營收達到170億元，現時收入較高峰跌逾40%，即使在疫情前已大規模關閉850間分店，該公司在過去兩年降低特許經營費用63%，顯示對零售合作夥伴吸引力大減，故此別無選擇，只能秘密開設和經營商店，向投資者展示分店數目的增長。

名創優品表示，董事會正在審查該等指控，並考慮採取適當行動以保護所有股東的利益。基於本公司管理層之建議並為保護所有股東的利益，董事會決定成立由獨立董事徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生所組成的獨立委員會，旨在監督就該報告中相關指控所開展的獨立調查工作。獨立委員會得於適當時聘請獨立專業顧問協助獨立調查。