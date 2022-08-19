名創優品道歉 承諾明年3月底前完成去日化

名創優品官方微博昨晚發致歉聲明，為曾以「日本設計師品牌」自居而道歉，承諾明年3月前完成去日化整改。（網上圖片）

名創優品（9896）陷入「旗袍公仔」變「日本藝伎」風波，又被爆出店內不准播中文歌等事件，引發內地網民熱議。「名創優品」官方微博昨晚再發致歉聲明，為曾以「日本設計師品牌」自居而道歉，承諾明年3月前完成去日化整改，強調要做堂堂正正的中國品牌。對此，有網民在微博留言支持，也有網民堅決抵制，認為道歉是因為不敢跟錢過不去。

據中新經緯App報道，名創優品聲明表示，名創優品是一家根植於中國、全球化發展的零售企業。發展初期曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」，形容是錯誤品牌定位及營銷行為走過彎路。公司承認存在嚴重過失，管理層決定對相關高層管理人員作出內部處分。