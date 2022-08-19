名創優品道歉 承諾明年3月底前完成去日化

名創優品（9896）陷入「旗袍公仔」變「日本藝伎」風波，又被爆出店內不准播中文歌等事件，引發內地網民熱議。「名創優品」官方微博昨晚再發致歉聲明，為曾以「日本設計師品牌」自居而道歉，承諾明年3月前完成去日化整改，強調要做堂堂正正的中國品牌。對此，有網民在微博留言支持，也有網民堅決抵制，認為道歉是因為不敢跟錢過不去。
據中新經緯App報道，名創優品聲明表示，名創優品是一家根植於中國、全球化發展的零售企業。發展初期曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」，形容是錯誤品牌定位及營銷行為走過彎路。公司承認存在嚴重過失，管理層決定對相關高層管理人員作出內部處分。
此外，聲明指出，公司早於2019年底開始推動去日本化工作，包括更換含有日文元素的購物袋、轉用中文標誌等，所有整改工作會在明年3月底前完成。公司亦決定將海外社交媒體帳號改由總部統一管理，嚴格審核發布內容，做好輸出正確中國文化和價值觀的工作，強調要做堂堂正正的中國品牌。
公布派特別股息仍無助股價
名創優品在自事件後持續向下，雖然本周初公布董事會已准派別股息，但仍缺乏支持，昨天收報11.44元。
名創優品於本周三公布，董事會已批准特別現金股息，金額為每股美國存託股份0.172美元或每股普通股0.043美元，將於9月9日支付給8月31日營業結束時在冊的美國存託股份及普通股持有人。除息日將為8月30日。將予支付的現金股息總額約為5,350萬美元，將由公司資產負債表上的剩餘現金支付。
於2021財年，名創優品的經營活動所得淨現金流為9.16億元人民幣，以及於截至2022年3月底止9個月為10.48億元人民幣。