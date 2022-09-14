名創優品面臨美國投資者集體訴訟

名創優品（9896）問題一波接一波。外電報道，該公司正面臨美國投資者的集體訴訟。美國律師事務所Robbins Geller Rudman & Dowd LLP指出，名創優品的投資者擬於今年10月17日前任命該律師事務所為代表，作為集體訴訟的首席原告。

名創優品被指在IPO註冊聲明中，存在虛假及未披露的重大內容，部份高層、董事、美國代表及其美國IPO承銷商亦被指控違反美國的證券法。該律師事務所指出，公司披露的店舖數量遠低於實際商店數量，質疑其隱瞞真實成本金額，沒有披露真實的商業模式。

此外，名創優品董事長在內的被告，料參與有計劃的異常及不明確交易，當中至少有一項將令公司面臨違反與中國當局合同的風險，以及會立即大幅降低其特許經營費用。

被指IPO註冊聲明存虛假及未披露的重大內容

名創優品股價今日低見10.5元，最多跌近5%，最新報10.74元，接近上市新低。

早於今年7月已有沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表報告，指控名創優品謊稱99%中國分店由獨立加盟商經營，稱發現其數百家門店由公司高層或董事長關係密切人士秘密擁有和經營，更質疑董事長交易是在竊取股東資金。

名創優品當時回應指報告毫無依據，而且包含誤導性結論及詮釋。公司又表示，董事會考慮採取適當行動以保護所有股東的利益，並決定成立由獨立董事徐黎黎、朱擁華及王永平所組成的獨立委員會，以監督就相關指控所開展的獨立調查工作，並適時聘請獨立專業顧問協助。