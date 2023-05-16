名創優品MINISO上季利潤增加3.8倍　收入按年升逾26%

其中來自中國的收入總額為21.5億元人民幣，按年升18.1%，主要受名創優品線下門店平均數量按年增5.4%帶動；門店平均單店收入增長18.9%，使門店收入亦錄25.3%增長；TOP TOY的收入增長24.0%；至於海外市場收入則增54.6%至8億元人民幣。

名創優品分店按月增74間

名創優品門店數量截至3月底，共有5,514間，按年增長401間、按月增長74間，當中國內門店擁3,383間，海外門店則為2,131間。集團表示，根據現時情況推算，有信心能夠超越2023年目標在中國淨開設250至350家門店。

管理層：對今後業務前景更樂觀

名創優品的創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，公司以歷史上最好的季度業績表現贏得開門紅，很高興看到三年疫情終成過往，國內業務取得了全面而令人鼓舞的季度業績，而我們的海外業務也在復甦路上走得更遠，對今後的業務前景更加樂觀；而調整後的淨利潤率及調整後的淨利潤均錄增長，同創下名創優品歷史新高，亦指名創優品有信心邁向全球，將努力實現願景。

名創優品首席財務官兼副總裁張靖京指，本季公司毛利率達到39.3%，較2022年同期高出900個基點，得益於對品牌升級工作的堅定執行，以及海外市場的強勁表現。展望下一季度，預計在門店業績改善和門店網絡擴張的推動下，收入和盈利能力將繼續強勁的同比增長。

此外，董事會指自2023年5月16日起，李敏信因年齡原因辭任執行董事，以便專注於擔任公司執行副總裁一職。