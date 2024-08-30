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財經
2024-08-30 18:30:00

名創優品MINISO半年多賺16%　期內門店淨增455間

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名創優品MINISO半年多賺16%，期內門店淨增455間。

名創優品MINISO半年多賺16%，期內門店淨增455間。

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名創優品（MINISO，9896）公布截至6月30日止中期純利約10億元（人民幣，下同），按年升16.4%；經調整純利升18.6%至12.4億元，收入升25%至62.1億元；派中期股息每股0.0686美元。集團又計劃在公開市場購回價値最多20億元股份。

第二季純利則為5.9億元，按年升9%，經調整純利為6.2億元，按年升10.2%，包括淨匯兌虧損約420萬元。收入為40.4億元，按年升24.1%。毛利率為43.9%，按年升4.1個百分點並創新高，得益MINISO品牌升級及海外收入貢獻的提升。

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內地及海外門店期內淨增455間

名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富指，2024年是集團五年戰略規劃實施的第一年，業績表現達到了年初預期。2024年上半年，國內MINISO淨增長189個門店，同店銷售恢復率為去年水準的98.3%。上半年公司收入同比增長25%達到77.6億元人民幣，其中，可比同店銷售增長7%，平均門店數量增加了19%。期內於內地和海外市場的名創優品門店，合共總數淨增455間至6,868家。

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另外，名創優品首席財務官張靖京指，2024年的目標與年初的預期保持不變，收入預計按年增長20%至30%，調整後淨利潤目標為28億元或更高。

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