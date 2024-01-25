吸新客群｜中港6招深化融合 理財通增額度 准券商參與

香港金融管理局聯同中國人民銀行昨公布6項深化香港和內地金融合作的政策措施，當中包括優化「跨境理財通」，包括開放予合資格券商參與，而個人投資者的投資額度亦由100萬元人民幣提高至300萬元人民幣，下月26日生效。證監會行政總裁梁鳳儀認為，「跨境理財通」納入券商，有助擴闊新客戶群。

便利跨境支付 港人內地置業可合規匯錢

除了跨境理財通2.0，其他5招包括在內地發行的國債和政策性金融債納入金管局人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單；進一步開放境外機構投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購；大灣區實施港澳居民內地購房跨境支付便利化措施；推動跨境徵信合作，便利企業跨境融資；擴大數字人民幣在香港跨境試點。當局將六大招數概括為「三聯通、三便利」，而所謂的跨境支付便利化，包括讓港澳居民在大灣區置業時可匯入資金，當港澳居民在銀行辦理大灣區9個內地城市購買一手或二手樓，可經過合規途徑將資金調入內地。