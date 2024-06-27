吸資12月｜北水上半年爆買高息股

港股上半年的一大特點，是港股通明顯吸資，累計今年滬深合共淨買額已超越3,600億元，已高於去年全年吸資額之餘，更已連續12個月有資金流入。本報綜合中央結算系統統計，顯示內地投資者過去半年主要收集收息板塊，包括內銀、內險及本地高息股，另外包括石油及電力的能源股、食品、醫藥及黃金板塊等亦為目標。分析相信內地利率趨跌加上樓市疲弱，促使內地資金另覓出路，料下半年北水持續爆買，因此上半年的「北水愛股」或可成下半年潛力股尋寶的風向標。(下半年焦點專題五之二)

以港股通持倉市值計，建設銀行(939)、工商銀行(1398)及中國銀行(3988)躋身10強，過去半年的持股量分別增加12.1%、8.4%及近1.7倍，後者為持股量升幅最大的內銀股，北水股權已佔21.9%，半年上升約10.8個百分點，股價亦為三大行中最優，今年暫升近29%。另外，招商銀行(3968)、交通銀行(3328)、郵儲銀行(1658)及農業銀行(1288)過去半年北水持股亦高速增長分別約七成、六成、五成及三成。至於保險股中，中國太保(2601)的港股通持倉已超33%，即每3個股東，1個為港股通買家。

恒隆港股通持股量飆4倍

本地收息股亦受青睞，股息率達11厘的恒隆地產(101) 、股息率6厘的長江基建(1038)及股息率近7厘的電能實業(006)，過去半年的北水持股量以約3至4倍的速度上升。