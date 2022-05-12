吹奏魔笛｜大摩料恒指最淡17000 熊市踏入崎嶇尾段

大│行│預│測
港股四連跌後昨反彈乏力，摩根士丹利發表的中國股票中期展望報告中，指MSCI中國指數經歷長達14個月的跌浪後，目前或已進入熊市的最後階段，但這潛在的尾段或有機會崎嶇顛簸(bumpy)。大摩全線下調恒生指數預測，最基本預測由今年底目標22,600點，降約半成，至明年中目標21,500點，最熊情況下更看17,000點，即潛在跌幅逾2,800點或14.2%。
大摩預測，在新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐、地緣政局緊張、環球增長放緩及縮表等因素影響下，中國股票短線波幅續高。報告指，雖然內地已進入政策寬鬆周期，但力度及時機仍取決於疫情控制，因而對中國股票的看法為「與大市同步」，並偏好A股多於離岸股份。
基本看21500 潛在升8%
該行將恒指預測市盈率(PE)由10倍降至9.5倍，因而下調目標，基本看21,500點，而最牛PE則看11.4倍，目標價26,500點，潛在變幅漲33.7%。國企股指數基本預測看7,330點，預測PE為8倍，最熊目標看5,830點，最牛目標看8,820點，潛在變幅分別為升8.3%、跌13.9%及走高30.3%。
板塊方面，該行仍然看好受惠基建增加的資源及工業股，以及有高息作防守的股份及公用股。相反消費相關股份則短線審慎，如零售及汽車等，並估內房復甦會推遲。
滙豐：不宜只持現金
另外，滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞認為在通脹高企下，目前不應該只傾向持有現金，以免回報被通脹蠶食，並建議防守性地持續投資(stay invested)，如銀行、能源、必需消費及公用股等。他又指，目前市場波動大，強積金投資者宜分散投資，選擇多元化的組合，勿集中單一組合。該行又補充指，近5年表現最好的強積金基金為北美及環球股票基金等，但只有小部分成員會選用，因而籲大家應更平衡地投資。
港股反彈 兩萬關受阻
大市方面，恒指一度高見20,083點，即最多升450點，收市升幅收窄至190點或1%，報19,824點，終止四連跌，但二萬關則得而復失；國指報6,769點，揚111點或1.7%；恒生科技指數報4,019點，漲112點或近2.9%。主板成交額1,262億元。A股亦在3,100關掉頭，上證綜合指數高見3,100點，惟收市報3,058點，升幅收窄至約0.8%；深圳成分指數揚1.8%；創業板指數漲3.1%。兩市合共成交額約1.08萬億元人民幣。
港股通再錄吸資，合共淨買額62.91億元，當中上海佔27.22億元，深圳佔35.69億元。騰訊控股(700)及美團(3690)再成北水掃貨目標，分別錄淨買額11.7億元及18.5億元，前者昨漲2.7%，後者更飆6.3%，並獨力撐起恒指75點。
內房上月銷售續走弱，拖累昨三大表現最差藍籌均為內房股，最遜色為華潤置地(1109)，全日挫3.2%，中國海外(688)失近3%；龍湖集團(960)跌1.9%。