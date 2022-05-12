吹奏魔笛｜大摩料恒指最淡17000 熊市踏入崎嶇尾段

大│行│預│測

港股四連跌後昨反彈乏力，摩根士丹利發表的中國股票中期展望報告中，指MSCI中國指數經歷長達14個月的跌浪後，目前或已進入熊市的最後階段，但這潛在的尾段或有機會崎嶇顛簸(bumpy)。大摩全線下調恒生指數預測，最基本預測由今年底目標22,600點，降約半成，至明年中目標21,500點，最熊情況下更看17,000點，即潛在跌幅逾2,800點或14.2%。

大摩預測，在新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐、地緣政局緊張、環球增長放緩及縮表等因素影響下，中國股票短線波幅續高。報告指，雖然內地已進入政策寬鬆周期，但力度及時機仍取決於疫情控制，因而對中國股票的看法為「與大市同步」，並偏好A股多於離岸股份。

基本看21500 潛在升8%

該行將恒指預測市盈率(PE)由10倍降至9.5倍，因而下調目標，基本看21,500點，而最牛PE則看11.4倍，目標價26,500點，潛在變幅漲33.7%。國企股指數基本預測看7,330點，預測PE為8倍，最熊目標看5,830點，最牛目標看8,820點，潛在變幅分別為升8.3%、跌13.9%及走高30.3%。

板塊方面，該行仍然看好受惠基建增加的資源及工業股，以及有高息作防守的股份及公用股。相反消費相關股份則短線審慎，如零售及汽車等，並估內房復甦會推遲。