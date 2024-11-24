呂志和離世｜中央政府致唁電：為內地改革開放和教育作出貢獻

嘉華國際(173)上周公布，公司主席兼董事總經理呂志和本月7日(上周四)安詳辭世，享年95歲。集團今日於網站指，呂志和家屬獲中央統戰部、國務院港澳事務辦公室、中央政府駐港聯絡辦及中央政府駐澳門聯絡辦公室以及教育部港澳台辦公室等致唁電慰問，對呂志和博士的逝世表示深切哀悼。呂志和家屬感謝各界關懷。

一生愛國愛港愛澳

各機構在唁電中高度評價呂志和一生的愛國愛港愛澳精神，在促進社會進步與關注人類福祉等方面作出重大貢獻，一直以來堅定不移地支持「一國兩制」方針，為香港、澳門順利回歸與長期繁榮穩定貢獻巨大力量。同時，呂志和為內地的改革開放與家鄉建設發展提供重要支援，且熱心公益，長期支持教育、醫療、文化、科技等，促進相關領域的發展取得顯著成效。