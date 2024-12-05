呂志和離世｜今午出殯 千名政商名人及市民致祭 接909個花牌

銀河娛樂(027)及嘉華國際(173)創辦人呂志和於上月7日離世，終年95歲，並於今日中午12時在香港殯儀館辭靈出殯。呂志和喪禮扶靈人士包括全國政協副主席何厚鏵、香港政務司司長陳國基、澳門經濟財政司司長李偉農、香港前特首曾蔭權及林鄭月娥、澳門前特首崔世安、中聯辦副主任尹宗華、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任黃柳權、葉樹林及馮家彬。另外，各界機構及人士送來共909個花牌，表達對呂志和最後的心意。

中港澳大學代表前來致祭

公祭於上午9時舉行，來自內地、香港、澳門各界超過80個團體到現場致祭，包括香港酒店業主聯會、香港地產建設商會、香港測量師學會、香港建造業議會、東華三院董事會及歷屆主席會、滬港社團總會、政協廣東省委員會辦公廳、香港廣東省青年總會、國情教育(澳門)協會、澳門中華總商會、澳門同善堂、澳門婦女聯合總會等。呂志和熱心支持教育，多家內地及港澳地區大學代表特意前來致祭，包括北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學、香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學及澳門大學呂志和書院等。