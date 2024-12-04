呂志和離世｜政商名人到靈堂送別 10人扶靈 包括4名港澳前特首

呂志和今日下午4時在香港殯儀館設靈。(鍾式明攝)

呂志和的靈堂以米色帷幕及鮮花為主要布置，正中位置放有一張遺像，兩旁放滿鮮花，橫匾寫上「德望永昭」，代表呂志和德澤功業永垂不朽，靈堂中央擺放家屬的花牌。現場播放呂志和的紀念片段，傳達其精神及理念，並展示他於慈善方面的重大貢獻，點燃人類和諧心燈。

銀河娛樂(027)及嘉華國際(173)創辦人呂志和於上月7日離世，終年95歲。呂志和於今日下午4時在香港殯儀館設靈，明日上午9時公祭，12時大殮出殯。

現場派發紀念冊

現場派發呂志和紀念冊予親友，內頁寫上「寧靜致遠 和諧共享」，體現了其人生哲學與價值觀。紀念冊內載有呂志和生平、照片、中央政府機構、香港與澳門特區政府以及各界發出的唁電等。

刊物內列出扶靈人士名單，包括全國政協副主席、前澳門特首何厚鏵，澳門現任經濟財政司長李偉農、澳門前特首崔世安、香港政務司長陳國基，香港前特首曾蔭權及前特首林鄭月娥，中央駐港聯絡辦副主任尹宗華、中央駐澳門聯絡辦副主任黃柳權、銀娛及嘉華獨立非執行董事葉樹林及商人馮家彬。

