呂志和離世｜明日香港殯儀館設靈 治喪委員包括多位歷任港澳特首

銀河娛樂(027)及嘉華國際(173)創辦人呂志和於上月7日離世，終年95歲，並將明日下午4時於香港殯儀館設靈，本周四上午9時公祭，11時大殮，12時辭靈並隨即出殯，於香港佛教墳場安葬。

董建華梁振英何厚鏵為榮譽主席

按呂志和治喪委員會訃告，治喪委員會成員不乏財金政要，榮譽主席包括香港前特首董建華及梁振英，以及澳門前特首何厚鏵；主任為現任香港特首李家超、澳門前特首賀一誠、中聯辦主任鄭雁雄、中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭新聰；副主任為香港前特首曾陰權、林鄭月娥、澳門前特首崔世安；委員有香港政務司長林國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國、澳門經濟財政司司長李偉農、澳門保安司長黃少澤、澳門社會文化司司長歐陽瑜、澳門運輸工務司長羅立文、澳門立法會主席高開賢、香港立法會主席梁君彥及香港立法會議員葉劉淑儀。