呂志和離世｜明日香港殯儀館設靈 治喪委員包括多位歷任港澳特首

銀河娛樂(027)及嘉華國際(173)創辦人呂志和於上月7日離世，終年95歲，並將明日下午4時於香港殯儀館設靈，本周四上午9時公祭，11時大殮，12時辭靈並隨即出殯，於香港佛教墳場安葬。
董建華梁振英何厚鏵為榮譽主席
按呂志和治喪委員會訃告，治喪委員會成員不乏財金政要，榮譽主席包括香港前特首董建華及梁振英，以及澳門前特首何厚鏵；主任為現任香港特首李家超、澳門前特首賀一誠、中聯辦主任鄭雁雄、中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭新聰；副主任為香港前特首曾陰權、林鄭月娥、澳門前特首崔世安；委員有香港政務司長林國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國、澳門經濟財政司司長李偉農、澳門保安司長黃少澤、澳門社會文化司司長歐陽瑜、澳門運輸工務司長羅立文、澳門立法會主席高開賢、香港立法會主席梁君彥及香港立法會議員葉劉淑儀。
委員雲集政商界 包括李嘉誠王冬勝
其他委員還包括長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅、滙豐銀行主席王冬勝、恒基地產(012)主席李家傑及李家誠、新鴻基地產(016)大股東郭炳江及郭炳聯、信和置業(083)主席黃志祥、九龍倉(004)大股東吳光正、中電(002)大股東米高嘉道理、恒隆地產(101)大股東陳啟宗、東亞銀行(023)主席李國寶及副主席李國章、鷹君集團(041)大股東羅嘉瑞、英皇集團主席楊受成、麗新集團主席林建岳、遠東發展(035)主席邱達昌、利豐集團大股東馮國經、南豐大股東家族陳慧慧。
委員中的其他政商界名人還包括馬時亨、何柱國、查懋成、段崇智、霍震霆、霍震寰、譚惠珠、譚耀宗、梁愛詩、唐英年、李業廣、田北俊及石禮謙等。