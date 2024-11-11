呂志和離世｜生意奇才！16歲賺第一桶金 除了「新賭王」 仲有呢兩個稱號……

香港第七大富豪呂志和上周四離世。1929年出生旗廣東江門的呂志和，4歲因逃避戰火來港，他從小具生意頭腦，13歲起為生計而輟學在街邊賣熟食，16歲即賺進相當於50萬元的200萬日本軍票，雖然及後因日本戰敗變成廢票，但顯露出他的生意才能。
1955年進軍採礦業務 被封「石礦大王」
他真正發達之路，在五十年代開始，他隻身遠赴日本沖繩，游說當時的美軍和領事，把韓戰後於沖繩剩餘的重型物資如大型運輸車、開山機械等轉售給他，他將物資運回香港，作開山築路及建設之用，為他未來事業奠下基礎。及至1955年他成立嘉華公司，進行採礦業務，生意愈做愈大，不但成為首間取得採礦牌照的公司，更參與多項政府建設，並因而有「石礦大王」稱號，並在六十年代涉足地產。
目前嘉華集團於房地產行業擁有逾60年經驗，投資遍及中國內地、香港、東南亞及各地主要城市，物業涵蓋大型住宅社區、精品豪宅、甲級商廈、特色商鋪、服務式公寓及酒店等。
八九十年代大力發展美國酒店 有「酒店大亨」美譽
1979年，呂志和進軍酒店旅遊業，在尖東興建海景假日酒店，現為海景嘉福酒店，並在八九十年代集中發展美國酒店，一度在美國擁有約20家酒店之物業及管理權，成為全美12大酒店業主之一，有「酒店大亨」之美譽。
至於澳門業務方面，呂志和旗下銀河娛樂(027)在202年獲得澳門賭牌後，被封「新賭王」稱號，賭牌並在2022年獲續期10年。銀娛除了著力發展當地酒店，包括「澳門銀河」在2011年開幕，及後第二期及澳門百老匯也相繼開幕，去年集團更推出路氹第三期項目，發展會議中心及綜藝館。