呂志和離世｜生意奇才！16歲賺第一桶金 除了「新賭王」 仲有呢兩個稱號……

呂志和從小具生意頭腦，13歲起為生計而輟學在街邊賣熟食，16歲即賺進第一桶金。(資料圖片)

香港第七大富豪呂志和上周四離世。1929年出生旗廣東江門的呂志和，4歲因逃避戰火來港，他從小具生意頭腦，13歲起為生計而輟學在街邊賣熟食，16歲即賺進相當於50萬元的200萬日本軍票，雖然及後因日本戰敗變成廢票，但顯露出他的生意才能。

1955年進軍採礦業務 被封「石礦大王」

他真正發達之路，在五十年代開始，他隻身遠赴日本沖繩，游說當時的美軍和領事，把韓戰後於沖繩剩餘的重型物資如大型運輸車、開山機械等轉售給他，他將物資運回香港，作開山築路及建設之用，為他未來事業奠下基礎。及至1955年他成立嘉華公司，進行採礦業務，生意愈做愈大，不但成為首間取得採礦牌照的公司，更參與多項政府建設，並因而有「石礦大王」稱號，並在六十年代涉足地產。