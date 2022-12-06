告別清零｜近兩年首籲增持中資股 港股脫險 大摩先看21200

大摩今年初的恒指目標為25,000點，已為大行中最淡，及至4月初至10月底則4度下調至16,900點，最熊看12,200點，期間恒指由年初23,000點水平，跌至15,000點邊緣；不過大市亦在10月底見底，上月中該行轉軚，至今已兩度上調目標。

內地多市以實質行動放寬新冠肺炎防控措施，中港股昨急升，恒生指數昨一口氣急飆逾800點攻陷19,500水平的熊證重倉區，市場憧憬今年能以越兩萬關收結。著名分析員、思睿投資集團合夥人兼首席經濟學家洪灝再發報告，高呼「再見了，清零」，認為恒指正從史詩級的低迷中虎口脫險；同時，近月大市目標價隨市況浮動的摩根士丹利，在約半個月內兩度上調恒指目標，最新基本預測為21,200點，潛在升幅8.6%。

重啟路「崎嶇不平 但不回頭」

該行將MSCI中國指數評級由「中性」上調至「增持」，為2021年1月後近兩年首次看好，主要由於內地已釋出明確的重新開放訊號，令股票風險溢價改善，因而上調目標，「道路終於確定，雖然可能會崎嶇不平，但已沒有回頭路」。大摩對國企股指數最新目標7,400點，潛在升幅10.3%；滬深300指數目標4,350點，潛在升幅10.2%；至於恒指最熊預測13,900點，即看跌28.8%；最牛為24,500點，看升25.5%。板塊方面，該行認為消費板塊最受惠重新開放政策。

洪灝估科網受惠 大和目標22500

至於洪灝在10月曾預告內地會放棄清零，及至當月底發表長線資金入市的報告後，大市即見底反彈。他昨再發報告，認為內地的重新開放道路或採取「向前邁進兩步的同時再後退一步」方式進行，惟前進的方向仍清晰，並估計在確診個案將大升下，互聯網平台如外賣需求將水漲船高，而恒指即使不能立刻擺脫持久多時的低迷，但「這是一個贏面很好的交易，而我們應在別人恐懼時貪婪」。

另外，大和報告預測明年走勢取決美元及內地防疫政策，年底恒指目標22,500點，潛在升幅15.3%，資金或會在第二季起追逐增長股，第三季或見明顯動力。該行料，重新開放後內地仍要經歷過渡期，中資股或要在明年下半年才見全面復甦，不排除中港股在明年首季末至次季「二次探底」後才展升浪。

恒指飆842點 北水連續兩日走資

大市方面，恒指昨以近全日高位19,518點收市，大升842點或4.5%，為3個月高。主板成交額2,230億元，為約半年最高。76隻藍籌股，有66隻報升，9隻升逾一成，阿里巴巴(9988)為升市火車頭，全日飆大9.3%，推升恒指138點。不過北水再趁機獲利，滬深合共淨沽額14.18億元，連續兩日走資。