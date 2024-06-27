周六福申港上市 4383家門店 內地排名第四｜IPO新股

被指是「山寨周大福」的內地珠寶商周六福珠寶向港交所(388)遞交上市申請。按初步招文件，集團稱以中國門店數目計，於2017年至2023年連續7年維持於中國珠寶市場前五大品牌之列；另外，截至去年底止集團線下銷售網絡門店總數達4,383家，遍布31個省份，301個地級市和地級行政區，以門店數量計為中國珠寶品牌中排名第四。

集團指，集資擬用於擴大和加強銷售網絡；加強品牌以提高市場知名度；改善產品供應及加強產品設計及開發能力；作運營資金及一般企業用途。另外，集團在風險因素中表示，加盟商可能會受到知識產權侵權索賠，其可能導致產生高昂的辯護費用，並可能擾亂業務；同時，集團可能無法保護知識產權，或受到第三方的假冒、模仿或其他知識產權侵權。

曾闖 A 股不果 轉戰香港

周六福曾計劃到A股上市，於2019年及2022年向中證監遞交招股書，在問詢階段，A股上市委曾針對周六福的申報提出質疑，要求其說明前次申報時加盟店數量增加，店均銷售收入大幅增長、新增加盟店銷售額遠高於存續加盟店的原因及合理性情況，直到2023年11月17日，周六福決定終止審核。周六福今年初傳出轉戰香港，有指其估值或達百億元人民幣，集資或數億元。