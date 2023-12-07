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財經
2023-12-07 21:22:44

周凱旋：李嘉誠2021年曾預警經濟將一落千丈

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周凱旋：李嘉誠2021年曾預警經濟將一落千丈

周凱旋(右)指，李嘉誠在2021年1月以「山雨欲來風滿樓呀」來形容經濟將會一落千丈；左為FII行政總裁Richard Attias。

維港投資創辦人周凱旋出席FII RIORITY亞洲峰會時提及，長和系創辦人李嘉誠早在20211月以「山雨欲來風滿樓呀」來形容經濟將會一落千丈，並建議維港投資及旗下投資公司在當年12月前做好「延長runway capital(手頭現金可作維持經營的周期)，否則「非常可憐」。周凱旋因而呼籲所有公司延長備用資金，結果有80%公司跟從，「延長runway 2436個月，救了他們一命」。

周凱旋｜評遺址論：活好自己勿悲觀

對於「國際金融中心遺址論」，周凱旋指這是大家的家，呼籲港人不要悲觀，「別人說什麼，和我們在做什麼，是兩樣不同的事，我們做自己的事，Live happily, live well in Hong Kong」，才是對香港最好的宣傳。

她又指，最重要的思維是要具備好奇心(curious mind)和反事實思維(counterfactual thinking)，並引述李喜誠的話指，Long run(長跑)是由很多Short run(短跑)接連而成，「如果真的做Long run 的事，其實要Build好多Superior Flexibility(超凡靈活性)，才會得到Long run的目標，否則走著都忘了，不知道誰在跑，結果有沒有成功，大家又無Counterfactual，什麼都不太清楚。」

至於被問到李嘉誠對股市成交的看法，她則指「他也頗積極的。」

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