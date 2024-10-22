周大福上季港澳零售挫31% 押注金價淡倉 拖累半年少賺逾四成

周大福珠寶(1929)公布9月底止第二季度零售值按年減少21%，當中佔集團零售值87.8%的內地市場，上季零售值減少19.4%，同店銷售減24.3%；佔比12.2%的香港及澳門市場，則大跌31%，同店銷售挫30.8%。 內地同店銷售跌幅收窄 集團指，上季宏觀經濟外部因素，尤其是黃金價格屢創新高，持續影響消費意慾，這屬整體行業的現象。然而，季內內地同店銷售跌幅收窄，而香港及澳門的同店銷售跌幅則與上一季度相約。在剛過去的十一黃金周，內地延續了同店銷售跌幅收窄的趨勢。

澳門同店銷售減 40% 季內，內地直營店及加盟店的同店銷售分別降24.3%及20.3%。香港及澳門市場受到市民暑假外遊以及內地旅客消費模式和喜好轉變所影響，同店銷售下挫，當中香港的同店銷售下跌27.8%，而澳門則減少40.2%。 半年淨溢利下降 42% 至 46% 而按最新銷售數據，周大福預計上半年的營業額下降約18%至22%，而淨溢利則下降約42%至46%。剔除黃金借貸重估的影響，經調整後上半年的淨溢利降幅將會收窄至約12%至16%。由於毛利率受益於上半年所出售黃金產品的平均售價較高以及產品優化及定價策略，加上公司靈活執行各項措施增強業務韌性和競爭力，從而緩減了上半年外部環境挑戰所帶來的影響，令經調整後淨溢利的跌幅縮少。

集團又指，由於最近幾個月國際金價大幅波動，9月底按黃金市價重估未償還的黃金借貸時產生非現金的未變現虧損，而去年同期的黃金借貸市價重估則錄得收益，這是集團上半年淨溢利下降的主要原因。公司利用黃金借貸(黃金淡倉)以對沖及減輕黃金價格波動對黃金存貨(黃金好倉)的影響。 周大福今日收報7.28元，升0.23元或3.3%。