周大福上季零售值大減兩成 香港同店銷售挫27.4%

周大福指，由於宏觀環境持續影響消費，上季內地及港澳門的同店銷售均有所下跌。(資料圖片)

集團指，由於宏觀環境持續影響消費，內地及港澳門的同店銷售均有所下跌。加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響，這屬整體行業的現象。單計香港的同店銷售下跌27.4%，而澳門同店銷售則減少41.3%。

周大福珠寶集團(1929)公布6月底止3個月營運數據，期內零售值大減20%，當中內地跌18.6%，內地佔整體零售值87.8%；港澳地區挫28.8%，區內佔整體零售值12.2%。另外，內地直營店及加盟店的同店銷售跌26.4%，港澳挫30.8%。

季內，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的零售值貢獻為18.1%；黃金首飾及產品的貢獻為76.9%，與去年同期相若。在黃金首飾及產品類別中，毛利率較高的定價產品的銷售佔比由去年同期的5.7%，上升至季內的15.8%，支持集團季內毛利率持續提升。

至於黃金首飾及產品類別在內地的平均售價錄6,200元，按年漲14.8%，港澳平均售價則錄8,900元，多近6%。珠寶鑲嵌首飾屬非必需消費品，因此在當前市況下較受影響，內地平均售價8,600元，增10.3%，港澳錄16,400元，少近1.8%。

至於周大福珠寶加盟店的零售值於季內下降16.3%，表現較直營店為佳。季內，加盟零售點對內地相關的零售值貢獻擴大至71.4%，去年同期為68.1%；電子商務對內地的零售值貢獻為5.8%，而銷量佔比則為13.8%。

集團稱，會繼續與顧客加強線上互動，並通過靈活的產品規劃滿足線上消費群的需求。在零售網絡管理方面，則專注於透過提升店舖生產力和盈利能力，優化門店組合的整體財務健康狀況，以保持市場領導地位。季內，集團優化了零售網絡，在內地淨關閉91個周大福珠寶零售點。