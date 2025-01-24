周大福人壽全新「逸康保」自願醫保計劃 推尚逸醫療熱線 開創保險新價值

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）推出全新「逸康保」醫療保障計劃（「逸康保」），提供高達3千萬港元的每年保障限額及高達1億2千萬港元的終身保障限額。「逸康保」設有市場首創的賠償方案，新設保障分擔額，而每保單年度客戶須承擔的自付費及保障分擔額均設有上限，以助客戶在預算範圍內獲享周全的醫療保障。「逸康保」更提供3個不同的保障地域範圍及多個自付費及保障分擔額選項，合共7個保障級別，可滿足不同客戶的預算及需求。

專為周大福人壽高端醫療客戶設立的尚逸醫療熱線亦已同步投入服務，包括「逸康保」在內的指定醫療保障產品客戶可以透過該24小時熱線，獲得個人化的專業醫療諮詢、轉介及預約服務。如客戶在醫生會診後需要住院治療，亦可透過該熱線申請醫療費用的預先批核，令就醫過程更為安心。

「逸康保」緊貼時代需求，不但市場特有保障住院期間以及出院或日間手術後之中醫治療，更特別關注客戶的精神健康，為指定特殊學習需要狀況及精神疾病提供門診護理保障，全方位關懷客戶身心健康。若受保人不幸確診主要癌症、嚴重心臟病或中風並需接受治療，「逸康保」將豁免相關合資格醫療費用之自付費餘額及保障分擔額，讓受保人可以專注接受治療。