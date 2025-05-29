周大福人壽｜周大福人壽三大皇牌產品系列 連續9年分紅實現率達100%或以上

周大福人壽於2024年的分紅實現率表現繼續亮眼，三大皇牌產品系列包括儲蓄的「傳家寶」系列 (「匠心•傳承」系列同類型產品)、危疾的「守護168」系列 (「守護家倍198」同類型產品) 及財富規劃的「愛豐盛」系列 (「閃耀傳承」同類型產品)，無論週年紅利、復歸紅利及終期紅利/分紅，均連續9年#「大滿貫」達標，即分紅實現率達100%或以上。
達成100%或以上的分紅實現率需要多方面的協作，其中審慎的投資策略是關鍵因素之一。透過周大福人壽專業的投資團隊，在財富增值與穩定性中取得平衡，多年來堅守為客戶達成長遠而穩健的回報目標。公司更與全球領先的資產管理公司合作，管理超過500項投資資產，並分布於環球不同市場及投資於不同行業，其中約93%債券達國際投資級別，當中國際評級A-以上佔68%^。此外，周大福人壽分紅美元保單的累積週年紅利之年利率更連續第13年維持在4.25%@，進一步助客戶爭取優越回報。
周大福人壽的財務實力更得到國際信貸財務評級機構的高度評價，分別獲惠譽國際「A-」評級*，以及穆迪投資「A3」評級*，雄厚實力毋庸置疑。於2024年12月31日，周大福人壽的香港風險為本資本償付能力充足率為266%，明顯高於行業監管最低要求的100%。未來，公司將繼續憑藉周大福集團生態圈的雄厚資源，持續為客戶及其摯愛開創保險新價值。
#「連續9年」是指該產品系列在2015年至2023年度生效的保單於每個保單生效年份之週年紅利/復歸紅利/終期紅利/終期分紅的分紅實現率均可達到100%或以上。 ^截至 2024 年12月數據。@此利率並非保證，並會不時作出調整。*根據惠譽國際於2024年11月及穆迪投資於2024年5月發佈之財務實力評級。以上提及的分紅實現率為2024年的表現，過往分紅實現率資料及表現並不能作為分紅產品未來表現的指標。
周大福人壽保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）
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