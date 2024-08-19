周大福人壽 | 周大福人壽強勢推出「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃

周大福人壽保險有限公司 (「周大福人壽」) 推出全新「閃耀傳承」儲蓄壽險計劃，集儲蓄、增值、傳承、壽險於一身，讓客戶可按個人需要靈活理財，為自己和家人的閃耀未來奠定穩固基石。周大福人壽並與周大福企業旗下大灣區醫療集團攜手為經常北上南下的客戶，於內地獲得適當且高質量的港式醫療服務，持續為客戶開創保險新價值。

周大福人壽首席產品總監關珮妍指，「閃耀傳承」提供保證現金價值及非保證紅利，保證回本期短至6年，更預期4年回本，並設有不同保單選項，讓客戶於第5個保單年度完結後，其後每年分拆保單，即一變二，二變四，如此類推，從而極致發揮計劃的資產分配功能。此外，客戶可於保單第6個保單週月日起無限次轉換受保人，另設保單延續選項，確保保單可無限期傳承。客戶亦可以定期提取保單價值，猶如自製長糧，彈性籌備退休生活或財富傳承，高度自主地實現理財目標。