周大福人壽｜周大福人壽推出「灣區門診通」保障計劃 首創一家三保中西醫及牙醫一站式門診方案

隨着粵港澳大灣區的急速發展，巿場對跨地域的醫療保障需求殷切。周大福人壽推出「灣區門診通」保障計劃，讓經常往返港澳及指定大灣區城市*的客戶，可享周大福企業旗下的大灣區醫療集團強大醫療網絡所提供的便捷和優質的醫療服務，為客戶帶來優質體驗，持續開創保險新價值。

周大福人壽成為首家與大灣區醫療集團合作提供中醫門診服務的保險公司。計劃設有三個級別，覆蓋指定大灣區城市*以至香港及澳門，提供市場首創一個計劃可為客戶及最多兩位指定家屬提供中西醫門診治療、牙科洗牙及健康管理增值服務。「灣區門診通」涵蓋一系列服務，包括線上線下普通科醫生診症連最多三天處方基本藥物、中醫門診與牙科洗牙以及兩項增值服務:主動式健康管理及慢性疾病管理計劃，一站式照顧客戶及其家人在篩查、持續監察至健康教育等範疇的需要，提供可信任、可負擔、可觸及的健康管理服務，為客戶及其家庭健康打下穩固的基礎，讓他們安心穿梭大灣區。