周大福人壽 | 周大福人壽「匠心•傳承」儲蓄壽險計劃 2 助客戶掌握更高理財自主性

周大福人壽一直以客為先，並銳意開發創新及多元化的保險及理財規劃產品，以滿足客戶在人生不同階段的財務需要。其旗艦產品「匠心•傳承」儲蓄壽險計劃，自去年8月推出即深受客戶歡迎，廣受市場好評。為慶祝周大福人壽邁向40 周年及延續「匠心•傳承」儲蓄壽險計劃的成功，周大福人壽享譽推出「匠心•傳承」儲蓄壽險計劃 2（「匠心2」），讓客戶掌握更高理財自主性。新產品通過市場首創的「財富躍進選項」，允許客戶調整保單結構，以追求更高的預期回報，而市場特有的「財富增值調配選項」，令客戶可自主地配合人生不同階段風險承受程度實現財富目標。此外，「匠心2」亦加強傳承功能，客戶不僅可無限次轉換受保人，更可設定2名受益人延續保單，以作遺產規劃，發揮更大的財富傳承作用。以美元保單為例，「匠心2」提供更短的回本期、更高的預期回報。加上一系列靈活特色，包括「貨幣轉換選項」、「保單分拆選項」、「保費假期」及「保費豁免保障」等，極致發揮理財的自主性，此外，為進一步提升財富增值及回饋客戶，推廣期內成功投保更享高達26%首年保費回贈。