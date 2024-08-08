周大福人壽 | 富通保險更名周大福人壽 全新會員計劃 開創保險新價值

周大福人壽行政總裁葉文傑表示，「開創保險新價值」將推動公司滿足客戶及摯愛家人人生旅程中的「生活、成長、健康及傳承」不同階段的需要，透過人生規劃、產品服務及嶄新推出的「周大福人壽．生活圈」會員計劃，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗，以為大眾實現「多元體驗」、「生活禮遇」及「會籍聯乘」三大目標。

計劃設鑽石、黃金及基本三個會員級別，會員可按不同級別享受周大福集團多元業務體系不同業務單位的各種精彩生活禮遇，涵蓋酒店、餐飲、教育及健康服務等，會員亦可聯乘包括New World CLUB及KLUB 11集團內其他聯乘會籍。於第二階段更將擴展至CTF Club(周大福珠寶的會員計劃)及新中會(新世界中國的尊尚會員計劃)，以進一步覆蓋更多中國香港及內地的受眾。周大福人壽的大型戶外廣告牌已閃耀維港天際線，新品牌形象亦以巴士及的士車身廣告形式登場。

周大福人壽保險有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司)

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