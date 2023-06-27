周大福企業擬全購新創建涉資逾348億　新世界派特別息40億

如持有約35.35%股份的新創建小股東，亦一致同意以9.15元向周大福企業出售持股，連同周大福企業最終持有的新創建股份不少於90%，最終周大福企業將會被強制收購餘下的新創建股份，新創建將撤銷上市地位。

現時周大福企業及其一致行動人士持新創建股份總數約65.06%，要約所需的最高現金金額將約355.12億元。交易完成後，新創建將成為周大福控股集團的間接全資附屬公司。交易仍需新世界股東特別大會通過。

新世界派特別息共40億

公告指出，在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額約217.82億元，所得款項預計將用於派付40億元的特別股息，即每股1.59元，餘下資金將用於償還現有借款及作為一般營運資金。

此外，公告表示今次能即時強化新世界發展的財務狀況；強化新世界發展在物業發展、物業投資及物業相關業務以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心；以及為新世界發展股東解鎖價值；同時亦有3大好處：