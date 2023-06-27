周大福企業擬全購新創建涉資逾348億　新世界派特別息40億

新世界（017）與新創建（659）聯合公布，周大福企業提出以每股9.15元，收購其尚未實益持有之新創建全部已發行股份，並註銷新創建所有尚未行使購股權，以及申請撤回新創建的上市地位。是次要約價較新創建停牌前報7.99元，溢價高出14.5%。
股份另今早復牌，新世界升逾6%；新創建升逾9%。
全購新創建要約所需最高約355億港元
若要約截止前股份、購股權將不會出現變動，涉及約37.91億股新創建股份及8,463.87萬份新創建購股權，前者要約價值約346.91億元；至於註銷所有新創建購股權，則所需總金額約為1.12億元，合計約348.03億元。
現時周大福企業及其一致行動人士持新創建股份總數約65.06%，要約所需的最高現金金額將約355.12億元。交易完成後，新創建將成為周大福控股集團的間接全資附屬公司。交易仍需新世界股東特別大會通過。
如持有約35.35%股份的新創建小股東，亦一致同意以9.15元向周大福企業出售持股，連同周大福企業最終持有的新創建股份不少於90%，最終周大福企業將會被強制收購餘下的新創建股份，新創建將撤銷上市地位。
新世界派特別息共40億
公告指出，在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額約217.82億元，所得款項預計將用於派付40億元的特別股息，即每股1.59元，餘下資金將用於償還現有借款及作為一般營運資金。
此外，公告表示今次能即時強化新世界發展的財務狀況；強化新世界發展在物業發展、物業投資及物業相關業務以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心；以及為新世界發展股東解鎖價值；同時亦有3大好處：
- 進一步優化資本，強化財務實力，有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目；
- 集團策略性定位更清晰，聚焦地產發展、地產投資，以及與地產和顧客服務相關的中港業務；
- 大幅釋放資產價值，提升股東回報，若以停牌前股價19.52元計算，股價對比新創建資產淨值有75%折讓，新創建作價對比新世界所佔新創建股權的資產淨值有2.6倍溢價。