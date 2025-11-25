周大福半年多賺0.2% 中期息增一成 港澳同店銷售升4.4%

期內經營溢利增長0.7%至68.23元，經營溢利率升0.3個百分點，至17.5%，創近5年新高。至於毛利率下跌，集團指受累已實現的金價升幅較少，導致零售產品毛利率下跌，但定價首飾及零售業務佔比提升，得益抵銷部分影響。

內地首飾零售值貢獻比例升至 32%

集團指，內地市場定價首飾零售值的貢獻由去年同期27.4%，顯著提升至31.8%；內地直營零售點的同店銷售上升2.6%。另外，按同店計算，加盟零售點銷售增長4.8%。至於香港及澳門期內同店銷售上升4.4%，主要由零售消費氣氛回暖及人流回升所推動。香港同店銷售上升1.8%，而澳門則增長13.7%。

港澳維持 88 零售點 內地增 57 個

周大福珠寶上半年審慎擴張門店網絡，港澳維持88個零售點，內地新增57個周大福珠寶零售點。

消費氣氛改善 帶動珠寶消費回暖

周大福指，儘管宏觀經濟環境波動及黃金價格上漲，消費氣氛於2026財政年度上半年持續改善，帶動集團各主要市場的珠寶消費回暖，業務展現穩健復甦的勢頭。集團持續在品牌轉型、產品及門店優化方面穩步推進，相關措施有助提升營運效益及財務韌性，進一步體現集團致力實現盈利質量。