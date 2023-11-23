周大福半年純利增36% 回應接班問題 鄭志恒鄭志雯互笠高帽

周大福珠寶(1929)公布6月底止半年業績，期內純利45.51億元，按年多36.4%；收入495.26億元，升6.4%；毛利123.44億元，升12.6%；毛利率24.9%，增1.3個百分點；主要經營溢利59.89億元，多37.7%；每股盈利0.46元，中期息0.25元，增13.6%，派息比率54.9%。

周大福｜今季零售值暫升21.5%

集團同時公布今年10月1日至11月18日零售值及同店銷售變動，期內零售值增長21.5%，當中內地升21%，同店銷售增長6.7%；港澳零售值增52.1%，同店銷售升47.6%。至於上半年，內地同店銷售仍跌3.5%，港澳則升59.6%。

周大福｜全年派息比率料 70% 至 80%

副主席鄭志雯表示，相信下半年現金流更強勁，全年派息比率或達70%至80%；又指集團未來會繼續執行五大策略，包括品牌重塑，明年將見到更新的店舖形象，以及新的商品陳列方式。