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財經
2023-11-23 18:55:26

周大福半年純利增36% 回應接班問題 鄭志恒鄭志雯互笠高帽

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周大福半年純利增36% 回應接班問題 鄭志恒鄭志雯互笠高帽

周大福珠寶中期息0.25元。圖左起為黃紹基、鄭志恒、鄭志雯及首席財務官鄭炳熙。

周大福珠寶(1929)公布6月底止半年業績，期內純利45.51億元，按年多36.4%；收入495.26億元，升6.4%；毛利123.44億元，升12.6%；毛利率24.9%，增1.3個百分點；主要經營溢利59.89億元，多37.7%；每股盈利0.46元，中期息0.25元，增13.6%，派息比率54.9%

 

周大福｜今季零售值暫升21.5%

集團同時公布今年101日至1118日零售值及同店銷售變動，期內零售值增長21.5%，當中內地升21%，同店銷售增長6.7%；港澳零售值增52.1%，同店銷售升47.6%。至於上半年，內地同店銷售仍跌3.5%，港澳則升59.6%

周大福｜全年派息比率料70%80%

副主席鄭志雯表示，相信下半年現金流更強勁，全年派息比率或達70%80%；又指集團未來會繼續執行五大策略，包括品牌重塑，明年將見到更新的店舖形象，以及新的商品陳列方式。

董事總經理黃紹基表示，在低基數效應下，料下半年內地同店銷售可錄正增長，並指明年春節生肖為龍年，龍年產品為12生肖中最佳，有信心銷售動力可維持。集團上半年在內地淨開設189個周大福珠寶零售點，整體零售點7,458個；港澳淨增6個，至141個。黃紹基表示，全年淨增店舖目標約300400間，與今年初的600800間減少，主要由於集團2025年開設共約7千間門市的目標已提早達標，目前聚焦做好業務，因而自覺地將戰略放慢，更專注五大策略。

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周大福｜鄭志恒：分工清楚 一齊搞好盤生意

另外，對於主席鄭家純指仍在物色接班人一事，去年6月獲委任集團副主席的鄭志恒及鄭志雯未有正面回應，惟鄭志恒表示，與鄭志雯分工清晰，「我哋都係想為間公司做到最好，負面消息不重視」。他又指，鄭志雯經營瑰麗酒店多年的成績有目共睹，重塑周大福品牌亦成功，二人會繼續同心協力，有信心可以「一齊搞好盤生意」。鄭志雯則指，與鄭志恒分工清楚，對行業有多年資深經驗，「要跟佢學嘢」；至於被問及鄭家純是否滿意今次周大福珠寶的成績表，她指「我諗滿意卦。」

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