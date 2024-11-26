周大福少賺44% 中期息削兩成 擬斥20億回購

另外，集團因應顧客的需求積極調整產品及定價策略，取得積極成效，定價黃金產品的銷情強勁，其對中國內地黃金首飾及產品類別的零售值貢獻增長一倍至14.2%。其中周大福傳福系列自今年4月推出至今已錄得逾15億元零售值。

周大福珠寶(1929)公布9月底止半年純利25.3億元，按年少44.4%；營業額394.08億元，跌20.4%；毛利123.78億元，升0.5%，毛利率31.4%，多6.5個百分點；經營溢利升4%，至67.76億元；每股盈利0.25元，中期息少兩成，至0.2元。集團宣布，將斥資20億元回購股份。

第三季港澳同店銷售跌幅收窄

集團指，由於第三季度至今(10月1日至11月18日)內地和港澳地區同店銷售跌幅持續收窄，若撇除外部因素及意料之外的情況，預期下半年度業務基本面將較上半年度有所改善，並對行業長遠前景充滿信心。

周大福又指，將持續專注於優化零售網絡的整體財政健康狀況，確保盈利的韌性，並嚴謹管控成本及資本支出，以實現高盈利質量。展望未來，集團對行業的長期發展充滿信心，將繼續通過確切執行五大策略方針，進一步鞏固市場領導地位。