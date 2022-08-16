周大福控股提全購 佐丹奴主席劉國權無意接納

新世界（00017）主席鄭家純家族企業周大福控股，早前提出以每股1.88元的要約價全面收購佐丹奴（00709）。佐丹奴就有關收購發布股東通函，指主席兼行政總裁劉國權及執行董事陳嘉緯表明無意接納股份要約，另一執行董事羅學文則會沽出部分持股，目前三人合共持股比例約1.79%；惟獨立董事委員會及財務顧問均建議獨立股東接納要約。

劉國權及陳嘉緯分別持有2751.8萬及60萬股佐丹奴股份，共持1.78%股權，陳嘉緯另持有870萬份購股權。至於執董羅學文則接納將所持300萬份行使價為1.39元的購股權出售予周大福，相當於套現約147萬元；惟他無意出售23.6萬佐丹奴股份及606.4萬份購股權。

財務顧問建議接納股份要約

通告指出，據由公司獨立非執行董事畢滌凡、黃旭及Alison Elizabeth Lloyd組成的獨立董事委員會，以及財務顧問浩德融資在函件中表示，認為股份要約的條款對獨立股東而言，屬公平且合理，建議獨立股東接納股份要約。

著名投資者David Webb亦是佐丹奴的主要股東，持股達5.01%，他較早前批評周大福的收購作價過低，並呼籲拒絕要約。

周大福控股今年6月公布，以每股1.88元向佐丹奴所有股東提出收購要約，以現金0.49元向每份行使價為1.39元的購股權提出收購，至於行使價高於股份收購價1.88元的購股權，收購價則為每份0.0001元。首個要約截止日期為9月5日，最後截止日期為9月19日。