周大福插水6.6%！一文看清10大行意見 有間目標價狠削一半

周大福珠寶(1929)昨公布上季零售值按年大減20%，當中內地跌18.6%；港澳地區挫28.8%。周大福周二收市後召開電話會議，並指基於宏觀環境的不確定性，難以為未來業績作準確指引，加上內地淨關閉91個周大福珠寶零售點的數目較預期多，觸發大行紛紛下調目標價。周大福股價今日急挫，一度低見7.3元創近3年半低，收市報7.39元，失0.52元或6.6%，成交額1.6億元，市值738億元。 大和連降多級至「跑輸大市」 大和則將周大福評級連降多級，由「買入」直墮至「跑輸大市」，目標亦削半至7元，並將2025及2026年每股盈利預測分別大減30%及32%。該行指，本來以為周大福的銷售壓力，可以由產品組合改善及成本控制帶來的盈利擴張所抵銷，目前看雖然管理層指毛利率及營業利潤按年有改善，但去槓桿加劇令收入壓力上升，預料今年餘下時間亦難以維持利潤率，並認為目前的預測仍有下調風險。

中銀國際指盈利能見度低 中銀國際預期，周大福的銷售疲弱會在本月及之後維持，除非下半年出現宏觀因素的催化劑，否則對今個財年盈利能見度仍低。不過該行仍相信周大福可跑贏同業，加上估值支撐，下行空間有限，維持「持有」評級，目標價8.4元。 瑞銀維持「買入」評級 瑞銀亦將周大福2025年至2027年每股盈利預測下調4%至12%，同時將目標價由13.6元，減至12.3元，維持「買入」評級。 美銀：零售點關閉數量超預期 美銀證券亦將周大福目標價由10.9元，降至9.3元，重申「中性」評級。該行認為，集團零售點的關閉數量超預期，並相信在金價波動及宏觀環境弱勢下，集團銷售會持續受壓。

花旗料股價短期受壓 花旗認為周大福上季表現遜預期，預期股價短期將面臨壓力，但由於估值吸引，因此仍維持「買入」評級，目標價則由14.2元，降至11.4元。該行將未來3個財政年度的盈利預測下調13%至27%。 中信里昂目標價降至 7.5 元 中信里昂將周大福目標價由9.2元，降至7.5元，評級為「持有」，認為本月零售情況與首個財季相若，並預告會下調其今個財年的同店銷售及盈利預測。 中金維持每股盈利預測 中金則維持周大福今年兩個財年的每股盈利預測，分別為0.7元及0.78元，評級亦維持「跑贏大市」，但目標價降15%，至9.13元。

高盛指數據與六福一致 高盛指，對於集團上季內地直營店及加盟店的同店銷售跌26.4%，港澳挫30.8%，與該行預期一致，惟數據同時顯示單計6月的下跌幅度為28%及32%，為新冠肺炎疫情前的80%水平，較過去兩季的 100%回落，香港和澳門的同店銷售也從回復疫情前75%，降至50%，而3月底及去年12月底為80%，均與六福(590)上周公布的數據一致。高盛指，雖然仍看好周大福的市場份額增長及利潤擴張潛力，但目前要觀察商店網絡優化和品牌升級計劃的結果，維持評級「中性」，12個月目標價為10.5元。