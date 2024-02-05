周大福擬罷免佐丹奴主席劉國權 鄭志雯及鄭志亮做執董

周大福控股2022年提出私有化佐丹奴(709)失敗，今再有新動作。據佐丹奴今日公布，周大福控股旗下Sino Wealth International Limited已要求罷免主席兼行政總裁劉國權的董事職務，另同時動議委任鄭志雯及鄭志亮為非執行董事，並要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求。
擬委任CURRIE, Colin Melville Kennedy執董 兼新CEO
另外，周大福控股又提出委任CURRIE, Colin Melville Kennedy為佐丹奴執行董事，並要求自通過有關決議案後，委任他出任新任行政總裁，又提出委任黃偉德為獨立非執行董事。
Sino Wealth International Limited現持有佐丹奴約24.06%股權，或約3.88億股。
至於鄭志雯為新世界發展(017)主席女兒，現為新世界發展執行董事、周大福珠寶(1929)副主席兼執董，鄭志亮則為鄭志雯胞弟，現任新創建(659)執董。
佐丹奴今日收報2.04元，跌1.5%或0.03元，成交214萬元。
1987年加入佐丹奴
佐丹奴2022年年報顯示，劉國權現年70歲，於1987年加入該集團，並於1994年2月8日成為行政總裁，同年8月10日獲選為董事會主席。