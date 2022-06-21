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財經
2022-06-21 19:49:36

周年誌慶｜港交所上市22周年 市值飆升6.7倍

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周年誌慶｜港交所上市22周年 市值飆升6.7倍

港交所今天舉行上市22周年誌慶活動，香港金融大會堂在翻新後亦在同日重新開幕。

港交所(388)今天舉行上市22周年誌慶活動，行政長官林鄭月娥指，港交所在推動香港發展為金融中心及國際化擔當重要角色，目前香港是世界不同地區企業的主要上市平台。港交所新的戰略規劃及其建設面向未來的領先市場的願景能創造新機遇。

史美倫：訂下建設面向未來的領先市場願景

港交所主席史美倫指，除了是慶祝上市22周年的日子，亦展示對業務前景充滿信心。香港社會一直展現非凡韌力，已訂下新的願景，並會努力邁向這一新篇章，成為一家肩負使命的公司，連接、推動及發展金融市場與社會，攜手共創繁榮。行政總裁歐冠昇則說，展望未來，有信心迎難而上、再創新猷。香港續展現活力之都的特質和光芒，續於香港創新和轉型的故事中發揮關鍵角色。

至於香港金融大會堂在翻新後亦在同日重新開幕。展現出港交所致力與世界連通的願景，同時亦大量採用了可持續或循環再用物料。同時亦標誌著港交所在連接資本與意念、搭建東西方橋樑上的獨特角色，更為香港市場的進一步蓬勃發展揭開新篇章。

港交所於2000年成立，由香港聯合交易所、香港期貨交易所與香港中央結算公司合併而成。過去22年來，致力推動香港金融業的增長和發展。時至今日，香港已成為新經濟公司的領先市場，並提供交易、結算和風險管理的一站式服務香港作為世界級國際金融中心的地位更形鞏固。

市值增至37.6萬億元

香港現貨股票市場總市值由2000年底的4.86萬億元，飆升6.7倍，至本月17日的37.6萬億元；今年首5個月，現貨市場的日均成交額及衍生產品市場的日均成交量分別達1,356億元及130萬張合約(2000年：127億元、3.75萬張合約)。港交所收入從2000年至2021年亦大幅上升9倍。

 

周年誌慶｜港交所上市22周年 市值飆升6.7倍

林鄭月娥(右)及史美倫(左)共同敲鑼慶祝港交所上市22周年誌慶。

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