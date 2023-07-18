周星馳旗下比高 夥新火科技合組Web3基金

新火科技(1611)宣布，旗下全資附屬公司新火資產管理今日與比高集團(8220) 全資附屬公司高晟就即將成立的有限合夥基金訂立技術諮詢服務協議，其中新火資產管理將擔任投資經理，旨在投資於涉及各種產品的知識產權商業化開發業務。根據協議，高晟將向基金提供若干技術諮詢服務。

據協議，高晟作為娛樂產業專家將提供有關收購或變現知識產權資產的潛在商機的資料、市場比較資料，以及有關選定知識產權資產的技術建議，以便進行表現分析及監察。至於比高大股東為藝人周星馳，目前持股逾四成。

新火科技指，今次合作將結合公司虛擬資產投資管理服務及其於投資解決方案方面的專長，與高晟於電影製作、跨界營銷、提供互動內容及影院投資方面的專長。隨著區塊鏈技術快速發展，電影及娛樂行業的公司有機會利用該等技術實現增長、數字化及業務模式轉型。新技術的應用為電影及娛樂行業發展提供更多樣及靈活的選擇。