周期影響｜續創逾兩年低 人幣破7專家淡定 料跌幅小

美國聯儲局議息在即料再大手加息，引爆除美元外環球貨幣普遍弱勢，上周「破七」的人民幣持續走低續創26個月新低，截至昨晚9時，離岸價兌一美元報7.0145；在岸價報7.0145。不過，專家普遍認為是周期影響毋須過慮，有分析更估計跌幅會較4至5月時小。

管濤：沒有必要大驚小怪

中銀證券全球首席經濟學家管濤在內地媒體發文指，匯率升跌都有利弊，沒有必要大驚小怪，匯率靈活性增加無論是漲是跌，有助於及時釋放壓力，避免預期積累，發揮「減震器」作用。他指，這一波人民幣調整在4年前就經歷過，當時外匯市場保持平穩運行，而目前市場的韌性比4年前更強，認為今浪調整會小於4、5月時。

洪灝：最終調整近在咫尺

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝認為，人民幣「破7」只是受周期力量影響力，不必過慮，但仍有隱憂。他表示，內地的經濟周期領先於全球，人民幣作為內地風險指標同時亦對全球經濟風險異常敏感，在2018年的經濟周期及新冠肺炎疫情下，更有領先預視風險的能力。他相信，人民幣弱勢會持續一段時間，而全球經濟周期將繼續放緩，「人民幣走弱暗示著全球市場山雨欲來風滿樓之勢」，即使短期內可能因超賣而引發技術性反彈，但「貿然抓飛刀還是過於激進」，並估計資產價格的最終調整已近在咫尺。

有報道指內銀輕而易舉地超額完成了今年的存款增長目標，洪灝因而認為這對股市而言並非好消息。他指，如果資金在存款帳戶中「躺平」，那麼股票這類風險資產就難有上漲的動力，而從歷史看，A股和銀行存款有逆向關連，稱目前市場風險下降到極低水平，但還沒有達到歷史低位。

中金稱長遠有升值空間

中金的報告則直指「不是人民幣弱，而是美元太強」。該行認為，近期內地經濟復甦偏慢，貨幣政策偏鬆，某程度導致人民幣兌一美元匯率偏弱，但是否還會偏弱還看大宗價格的走勢，以及美國加息縮表的步伐。報告指以往的大宗商品漲價主要受需求驅動，但本輪漲價更多受供應影響，只要商品貿易不出現明顯改善，出口國的貿易條件可能還會繼續得到支撐，其匯率也會比較強。至於美國加息縮表的節奏，中金認為未來幾個月美國貨幣收緊的邏輯難有明顯變化，人民幣兌一美元匯率短期可能在當前水平波動。

但長遠點，中金指隨內地防疫政策優化，以及穩地產政策效果顯現與基建實物工作量加速落地，人民幣走弱的因素將減少，而走強的因素將增加，人民幣將可能有升值的空間。