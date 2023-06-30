周杰倫概念股｜巨星傳奇再重新招股　一手入場費較之前平三成

巨星傳奇表示，現時每手同樣為500股，入場費則降至2,146.43元，每股發售價降至4.25元，一手入場費較之前的約3,182元，減少逾三成。

巨星傳奇創辦人均與周杰倫聯繫

巨星傳奇於2017年成立，4名創辦人除了葉惠美，還包括周杰倫藝人經紀公司董事楊峻榮、集團主席馬心婷、及負責為周杰倫等藝人磋商代言協議的陳中，台灣著名填詞人方文山則出任巨星傳奇首席文化官。4名創辦人上市後將合共持有巨星傳奇58.1%股權。

巨星傳奇亦指，所得款項淨額的23.8%將用於多元化產品組合；30.6%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售；27.8%用於創建獨有明星IP及相關IP內容；12.3%將用於提升IT基礎設施，以及增加對IT開發的投資；5.5%則保留作營運資本。