周杰倫概念股｜巨星傳奇再重新招股　一手入場費較之前平三成

被稱為「周杰倫概念股」、由台灣歌手周杰倫母親葉惠美有份的巨星傳奇（6683）公布，由周五（6月30日）起至下周三（7月5日）將重新招股，一手入場費減至約2,146元，較之前減少三成。
巨星傳奇一手入場費較之前平三成
巨星傳奇表示，現時每手同樣為500股，入場費則降至2,146.43元，每股發售價降至4.25元，一手入場費較之前的約3,182元，減少逾三成。
是次發行1.27億股，其中香港公開發售佔一成；國際發售佔九成，集資額5.38億元。股份預期將於7月13日掛牌，獨家保薦人為民銀資本。
巨星傳奇原計劃6月13日掛牌
巨星傳奇原計劃每股5.5至6.3元招股，發行約1.27億股，集資最多約7.98億元，原預計6月13日掛牌，但其表示因市況而決定延遲上市。
巨星傳奇創辦人均與周杰倫聯繫
巨星傳奇於2017年成立，4名創辦人除了葉惠美，還包括周杰倫藝人經紀公司董事楊峻榮、集團主席馬心婷、及負責為周杰倫等藝人磋商代言協議的陳中，台灣著名填詞人方文山則出任巨星傳奇首席文化官。4名創辦人上市後將合共持有巨星傳奇58.1%股權。
巨星傳奇亦指，所得款項淨額的23.8%將用於多元化產品組合；30.6%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售；27.8%用於創建獨有明星IP及相關IP內容；12.3%將用於提升IT基礎設施，以及增加對IT開發的投資；5.5%則保留作營運資本。