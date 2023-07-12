周杰倫概念股｜巨星傳奇暗盤價升3成　每手可賺幾多錢？ (更新)

有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇（6683），周三（12日）公布招股結果，重新招股的巨星傳奇，發售價再減至4.25元，集資淨額2.45億元。結果顯示，一手中籤率為30.02%，即抽7手約3,500股，即可穩獲一手。
巨星傳奇將於周四（7月13日）於港交所掛牌。
周杰倫概念股｜暗盤每手賬面賺625元
巨星傳奇周三（12日）收市後有暗盤交易。輝立暗盤成交高見5.66元，新造5.5元，較發售價4.25元高29.4%，若不計手續費，每手賬面賺625元；富途暗盤一度升至5.93元，最新報5.59元，較發售價高31.5%；耀才暗盤則報5.5元，較發售價高29.4%。
周杰倫概念股｜巨星傳奇錄超額認購近12倍
巨星傳奇於香港公開發售部分，合共錄得8,928人認購，超額認購11.99倍；至於國際發售部分則獲微超額認購0.15倍。
巨星傳奇早前指，所得款項淨額的23.8%將用於多元化產品組合，30.6%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發專有直播賬號，27.8%用於創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括媒體內容及大型演唱會，12.3%用於提升IT基礎設施及增加對IT開發的投資，5.5%作營運資本。