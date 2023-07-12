周杰倫概念股｜巨星傳奇暗盤價升3成　每手可賺幾多錢？ (更新)

有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇（6683），周三（12日）公布招股結果，重新招股的巨星傳奇，發售價再減至4.25元，集資淨額2.45億元。結果顯示，一手中籤率為30.02%，即抽7手約3,500股，即可穩獲一手。

巨星傳奇將於周四（7月13日）於港交所掛牌。

周杰倫概念股｜ 暗盤每手賬面賺625元

巨星傳奇周三（12日）收市後有暗盤交易。輝立暗盤成交高見5.66元，新造5.5元，較發售價4.25元高29.4%，若不計手續費，每手賬面賺625元；富途暗盤一度升至5.93元，最新報5.59元，較發售價高31.5%；耀才暗盤則報5.5元，較發售價高29.4%。