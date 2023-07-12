熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
財經
2023-07-12 17:21:00

周杰倫概念股｜巨星傳奇暗盤價升3成　每手可賺幾多錢？ (更新)

分享：

周杰倫概念股｜巨星傳奇錄超額認購近12倍，一手中籤率達3成。

有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇（6683），周三（12日）公布招股結果，重新招股的巨星傳奇，發售價再減至4.25元，集資淨額2.45億元。結果顯示，一手中籤率為30.02%，即抽7手約3,500股，即可穩獲一手。

巨星傳奇將於周四（7月13日）於港交所掛牌。

周杰倫概念股｜暗盤每手賬面賺625元

巨星傳奇周三（12日）收市後有暗盤交易。輝立暗盤成交高見5.66元，新造5.5元，較發售價4.25元高29.4%，若不計手續費，每手賬面賺625元；富途暗盤一度升至5.93元，最新報5.59元，較發售價高31.5%；耀才暗盤則報5.5元，較發售價高29.4%。

周杰倫兒子Romeo6歲。 周杰倫兒子Romeo6歲。 周杰倫兒子Romeo6歲。 周杰倫與妻子昆凌和美斯合照。 周杰倫與妻子昆凌非常恩愛。 周杰倫概念股｜巨星傳奇錄超額認購近12倍，一手中籤率達3成。 周杰倫概念股｜巨星傳奇錄超額認購近12倍，一手中籤率達3成。 周杰倫概念股｜巨星傳奇錄超額認購近12倍，一手中籤率達3成。 周杰倫概念股｜巨星傳奇錄超額認購近12倍，一手中籤率達3成。

周杰倫概念股｜巨星傳奇錄超額認購近12倍

巨星傳奇於香港公開發售部分，合共錄得8,928人認購，超額認購11.99倍；至於國際發售部分則獲微超額認購0.15倍。

巨星傳奇早前指，所得款項淨額的23.8%將用於多元化產品組合，30.6%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發專有直播賬號，27.8%用於創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括媒體內容及大型演唱會，12.3%用於提升IT基礎設施及增加對IT開發的投資，5.5%作營運資本。

點擊看分配結果：分配結果

周杰倫概念股｜分配結果相關資料：

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受