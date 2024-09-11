周杰倫概念股｜巨星傳奇變「妖股」？今暴瀉逾七成　成交額逾億元(更新)

有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇今日大跌逾六成，最新成交額超過1億元。(資料圖片)

【13:58更新】 有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇(6683)今日(11日)出現大異動，猶如「妖股」般輕微高開後馬上急插六成，一度觸發市調機制，現報3.84元，跌6.05元或65%，至上午10時45分，股份共4度觸發市調機制。相比連日成交約幾百萬元，到近日成交約一千或二千萬元，巨星傳奇(6683)今日成交額超過1億元，技術上出現大陰燭，市值仍達30.92億。

巨星傳奇(6683)在去年7月13日掛牌，上市價為4.25元，短短數天已炒高至8.57元，其後股價反覆向上，今年6月曾高見13.16元，累積升幅超過2倍。該股在今年3月4日被納入「港股通」。

據報道，巨星傳奇(6683)成立於2017年，由周杰倫的母親葉惠美創立，共同創辦人包括周杰倫的經紀人、杰威爾音樂(JVR Music)合夥人楊峻榮，周杰倫長期合作夥伴馬心婷等。據悉周杰倫並無參與巨星傳奇的營運，也沒有持股，但公司發展主要依賴於周杰倫的影響力，因而被視為「周杰倫概念股」。

至於台灣天王周杰倫正舉行《嘉年華》世界巡迴演唱會，深圳站將於明日(12日)起舉行。

(以上數據只供參考，股價請以實時公布為準，本文不作任何買賣及投資的建議。)